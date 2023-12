Natale a tavola: il decalogo per una mise en place da copertina

Come rendere ancor più speciale il ritrovarsi e lo stare insieme senza spendere una fortuna per acquistare tovaglia, piatti e bicchieri nuovi

Proprio per questo, vestire la tavola delle Feste per renderla ancor più magica e splendente è d'obbligo: vediamo come è possibile addobbare con eleganza e originalità la tavola assecondando la tradizione , ma con qualche suggerimento in modo che condividere la gioia del palato sia anche un piacere per gli occhi .

A Natale il pranzo o la cena non sono certo come tutti gli altri.

1 - ROSSO, IL COLORE TRADIZIONALE DELLE FESTE: da sempre colore simbolo della vita, della forza e della ricchezza, è il colore di Natale e Capodanno per eccellenza. Considerato di buon auspicio, in grado non solo di propiziare la fortuna, ma anche di scacciare i demoni, non può mancare nella casa che si appresta ad accogliere gli ospiti per i festeggiamenti. Essendo un porta fortuna non dobbiamo dimenticare di sistemare qualche dettaglio in rosso qua e là: un nastrino vermiglio per legare il tovagliolo collocato sul piatto bianco di porcellana sarà festoso e allegro, ma possiamo adoperare addobbi rossi per riempire le zone più vuote delle stanze, per i copriletto o le coperte sul divano, o ancora per le palline e le candele che decorano la tavola.

2 - ORO, PER RENDERE TUTTO SCINTILLANTE: un modo super facile per rendere più preziosa la tavola delle feste è quello di arricchirla con un tocco d'oro. Perfetto da abbinare al verde, colore protagonista insieme al rosso nelle festività natalizie con il suo richiamo agli abeti e al muschio, riesce a rendere l'atmosfera magica e luccicante. I fiocchi segnaposto da apporre sui piatti in tavola sono eleganti e sontuosi, ma l'oro è l'ideale nella scelta delle candele e negli addobbi dell'albero che si richiama al più classico degli allestimenti.

3 - ARGENTERIA, IL TOCCO GLAMOUR: cosa c’è di più importante per una festa come il Natale se non il richiamo alla famiglia? Dunque, non esiste migliore occasione di questa per togliere da cassetti e armadi la bellissima argenteria che non si usa mai, lasciandola impolverare in qualche cassetto del soggiorno: ora può fare bella mostra di sé nella mise en place della tavola di Natale. Un modo romantico e affettuoso per ricordare chi siamo e con chi vorremmo essere in questo periodo così pieni di significato.

4 - RUNNER E TOVAGLIETTE PER I PIÙ GIOVANI: come in tutte le cose, talvolta l'eccesso non è nelle corde dei più giovani. La sobrietà è sempre una buona idea, soprattutto se gli spazi a disposizione non sono infiniti: motivo in più per adattare addobbi e decori alla dimensione della casa. Per evitare un effetto soffocante, anche in tavola è meglio limitarsi lasciando lo spazio necessario per ammirare le pietanze e poter conversare senza ostacoli che impediscano la vista e il contatto. Puntiamo su tovagliette o runner dal gusto tipicamente natalizio e su piccoli rimandi al Natale: qualche pallina colorata o rametti di pino sono sufficienti per impreziosire con ricercata essenzialità la tavola.

5 - DECORAZIONI SEMPLICI PER CHI AMA I DETTAGLI: dopo aver deciso quale ambiente della casa vogliamo impreziosire con gli addobbi, puntiamo su decorazioni che sappiano coniugare con sapienza il classico pungitopo alle spezie, come la cannella, e alla frutta essiccata. Perfetta anche la scorza d’arancia: tutti ingredienti ideali da usare come fragranze nei diffusori o anche sopra ai caloriferi, ma soprattutto come segnaposto o come centrotavola profumati. Il soggiorno o sala da pranzo saranno, oltre che accoglienti, capaci di pervadere il nostro olfatto regalando sensazioni che richiamano immediatamente il Natale.

6 - TARTAN, EVERGREEN NATALIZIO: questo vibrante tessuto a quadri, tessuto con trame e orditi dai colori accattivanti, ha origine nella cultura scozzese, in cui i disegni erano utilizzati per identificare i membri dei clan delle Highlands. Per una casa addobbata con eleganza, sì ad arredi e decori che siano in sintonia con il tartan nelle tonalità scelte. Se lo stile di arredo è quello classico, optiamo per i due colori intramontabili dall'indiscusso valore simbolico: il rosso e il verde, perfetti nella mise en place, negli addobbi dell’albero, nelle candele e nel centrotavola all'insegna della più assoluta tradizione.

7 - CORNICI, FOTOGRAFIE E CIMELI: le immagini dei viaggi, degli incontri, degli abbracci scattate furtivamente o posate con cura, sono sempre terribilmente romantiche. Se poi i ricordi sono in formato tipo Polaroid hanno anche un sapore vintage che evoca momenti lontani e teneri nello stesso tempo. Appese qua e là, le fotografie contribuiscono a vestire languidamente la casa e a renderla più accogliente e intima: a Natale nella tavola delle Feste possono essere personalizzate e servire da segnaposto per ciascun commensale.

8 - UVA, MELOGRANO E FRUTTA SECCA: una decorazione che piace sempre è quella che si ottiene usando la frutta fresca. Sì a melograno, uva, noci e frutta secca in generale, capaci di evocare l'idea del Natale, così come anche le semplici, quanto suggestive, candele. Si tratta di elementi decorativi davvero facilissimi da sistemare in casa, che sanno regalare grande effetto e spettacolarità. Un centrotavola green con candele dorate, pigne e melograno sarà assolutamente l'ideale per la tavola attorno alla quale ci auguriamo di avere tutte le persone a noi più care.

9 - ADDOBBI FAI DA TE: la tendenza è quella di rendere più sentito e allegro il nostro Natale con decorazioni da realizzare coinvolgendo anche i più piccoli. Non serve poi molto: vanno benissimo i decori ottenuti con cotone e ovatta, le ghirlande confezionate con pigne dipinte in oro e argento. Bellissimi anche i centrotavola realizzati posizionando arance e fili argentati o ancora piccoli recipienti di vetro ove sistemare con eleganza le palline, rosse e oro o del colore che più ci piace. Creatività e fantasia stimolano il buonumore e aiutano a lasciare da parte affanni e stress.

10 - ABBINARE, SCOMBINARE, TROVARE NUOVE ISPIRAZIONI: per un addobbo raffinato e trendy, spesso si preferisce andare sul sicuro scegliendo un tema unico per la casa e la tavola. Se abbiamo voglia di novità e sperimentare ci diverte, è possibile utilizzare elementi diversi tra loro anche in case dalle dimensioni molto contenute per un effetto originale e unico. Sì a sedute differenti attorno al tavolo, sì a piatti proveniente da servizi diversi e a bicchieri recuperati qua e là da amici e parenti: l'importante è che l'insieme sia armonico e l'effetto divertente ed elegante allo stesso tempo.