Feste: se il tempo per cucinare è poco, i piatti pronti sono una risorsa

Comodi, gustosi, innovativi: tante buone ragioni per puntare sui cibi surgelati quando il tempo stringe e non ci si può dedicare ai fornelli

Le cose da fare sono davvero tante e il tempo a disposizione per fare i regali, seguire i bambini, prestare attenzione al proprio lavoro e partecipare a feste e brindisi vari è, al contrario, pochissimo . Ecco allora che tenere nel freezer qualche piatto pronto può risultare strategico: i surgelati infatti sono comodi, gustosi, convenienti e, seppur elaborati, sono semplicissimi da mettere in tavola .

I piatti pronti surgelati sono una vera risorsa e il loro consumo è in costante crescita. Quando cucinare non è una priorità, perché non appassiona, o il tempo è poco, ma anche per praticità, aprire il freezer e scaldare qualcosa di stuzzicante è certamente molto utile.

Secondo una ricerca commissionata da IIAS - Istituto Italiano Alimenti Surgelati e condotta da AstraRicerche, quasi otto italiani su dieci dichiarano di aver acquistato nell’ultimo anno piatti pronti surgelati e di questi il 30% afferma di averlo fatto regolarmente. I surgelati si consumano soprattutto da soli, sia a pranzo che a cena (55,2%), ma anche i weekend in famiglia (25,4%) sono considerati dagli intervistati un’ottima occasione per portare in tavola un pranzo della domenica o delle Feste diverso, gustoso e veloce da preparare.

CONVENIENZA, GUSTO E COMODITÀ: a maggior ragione durante questo periodo così intenso, avere sottomano qualcosa di pronto da mettere a tavola è certamente una gran comodità. La survey evidenzia, infatti, che per circa 7 italiani su 10 la principale motivazione d’acquisto riguarda proprio questo aspetto, perché si tratta di alimenti da tenere sempre in freezer a portata di mano. D'altra parte, un terzo degli intervistati li predilige perché sono super veloci da preparare, pur essendo preparazioni elaborate, e un’analoga percentuale del campione li sceglie invece perché sono buoni. Anche il budget non è da trascurare: sotto le Feste, quando la spesa è da tenere sotto osservazione dati i diversi acquisti per regali e regalini, la convenienza economica è un'ottima motivazione per un italiano su cinque. Infine, i piatti pronti surgelati sono una garanzia sulla buona riuscita di ricette particolari: l'ideale quindi per chi non vuole metter a rischio una cenetta o un pranzo per festeggiare adeguatamente il Natale.



I PIATTI PREFERITI? TRIONFA LA LASAGNA ALLA BOLOGNESE: tra i piatti pronti surgelati, i contorni sono i più amati da un terzo degli intervistati, quasi a pari merito con i primi piatti, seguiti a breve distanza dai secondi, scelti dal 26,9%, e infine dai piatti unici. Tra i più amati, al primo posto stravincono le tradizionali lasagne alla bolognese, un piatto che ricorda l’amata cucina della nonna, soprattutto per gli uomini e la generazione Baby Boomers. A seguire, vi sono i mix di verdure fritte pastellate e la paella, piatto internazionale molto apprezzato. Nei primi cinque classificati troviamo anche le zuppe pronte, il comfort food alleato in questo periodo dell’anno, precedute a pari merito dal pollo arrosto con patate e dagli spinaci con mozzarella filanti, grandi classici intramontabili.

CONSUMATI DA SOLI, MA ANCHE IN FAMIGLIA ALLA DOMENICA: i surgelati si prestano a essere consumati in diversi momenti della giornata e nelle più diverse occasioni. Per più della metà degli intervistati (55,2%), li mangia a casa: grazie alla loro velocità di preparazione sono perfetti per un pranzo o una cena da soli senza doversi troppo impegnare. Con la riduzione dello smart working e il ritorno in ufficio, tuttavia, quasi un terzo dei rispondenti se li porta al lavoro: basta scaldarli al momento al microonde per avere subito un pasto completo e appetitoso per una veloce pausa pranzo. Infine, a sorpresa, c’è perfino chi ama portarli in tavola per il classico pranzo della domenica (25,4%) per gustare qualcosa di diverso e sfizioso con tutta la famiglia. Una curiosità: dalla ricerca emerge che un ulteriore 8,6% del campione dichiara di mangiare i surgelati anche quando è all’estero per sentirsi a casa ritrovando i sapori della cucina italiana.