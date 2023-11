Benessere a tavola: l'uva non deve mai mancare, scopri perché

L'uva, infatti, è così utile che si arriva a dire che la lista delle sue proprietà medicamentose sia lunga tanto quante sono le sue varietà . Per la sua particolare composizione nutrizionale e chimica , così ricca di sali minerali e vitamine , infatti, questo frutto viene impiegato oltre che nel settore alimentare , anche in quello fitoterapico e in quello cosmetico .

I grappoli d'uva, oltre che belli da vedere, sono anche infinitamente utili per il benessere del nostro organismo. Una merenda a base di uva è l'ideale per fare un pieno di energia in grado di risvegliare il metabolismo. Prezioso alleato nella dieta, questo frutto idrata, disintossica, contrasta l'invecchiamento precoce e, ultimo ma non meno importante!, soddisfa la voglia di dolce.

PER UNA SCORTA DI ENERGIA: gli acini d'uva costituiscono una preziosa fonte di fibre, sali minerali e vitamine. Ricca di sali minerali, in particolare potassio, contiene anche manganese, rame, fosforo e ferro: un cocktail eccezionale per combattere la stanchezza alla ripresa della scuola e delle attività lavorative. Oltre alla vitamina C, troviamo la vitamina B1 e B2 ed anche la vitamina A, utile per aiutare il sistema immunitario contro malattie e infezioni, specialmente polmonari, e agevolare la guarigione delle ferite. Tanti buoni motivi per non dimenticare di gustare qualche acino durante la giornata e ritrovare subito l'energia giusta.

PER PREVENIRE ALCUNE FORME TUMORALI: diversi studi condotti in ambito ospedaliero e universitario hanno dimostrato che il resveratrolo contenuto nella buccia degli acini d'uva rossa presenta proprietà antitumorali e potrebbe rivelarsi prezioso nel trattamento della menopausa. Il resveratrolo, infatti, è una sostanza naturale che ci aiuta nella lotta ai radicali liberi, che sono davvero nocivi in quanto accelerano i processi di invecchiamento cellulare, deprimono il sistema immunitario favorendo l'insorgenza di numerose malattie e forme tumorali. Secondo le ricerche, coloro che seguono una dieta ricca di resveratrolo sarebbero meno esposti al rischio di insorgenza di malattie cardiovascolari e anche del cancro, perché il resveratrolo risulta capace di impedire la produzione della ossigenasi, ovvero l’enzima che causa la crescita di cellule tumorali.

PER UNA CORRETTA IDRATAZIONE: grazie all'importante contenuto di acqua, circa l'80%, il consumo di uva favorisce una corretta idratazione. Si tratta dunque di un ottimo alimento drenante, in grado di contrastare la ritenzione idrica e contribuire all'attivazione delle funzioni epatiche e renali. Amico dell'intestino, ha un'azione lassativa e diuretica, perfetto dunque in caso di intestino pigro, è povero di cloruro di sodio e perciò indicato a che soffre di gastrite. Il succo d'uva contribuisce alla scomparsa dei disturbi causati dall'ipertensione arteriosa e i sali di potassio contenuti nell'uva esercitano una non trascurabile azione cardiotonica. Anche le foglie di vite sono ricche di proprietà: come i mirtilli, le foglie di questa pianta sostengono il sistema venoso grazie all’alta concentrazione di polifenoli e bioflavonoidi, particolarmente indicati per il trattamento delle pareti venose, in grado di rinforzarle e tonificarle. Grandi alleate del microcircolo, vengono largamente impiegate nel trattamento di gambe gonfie, vene varicose, ritenzione idrica e cellulite. Il consiglio furbo? Per un effetto immediato e visibile, applichiamo un impacco di foglie sulle gambe gonfie: sarà un autentico toccasana.

PER COMBATTERE L'INVECCHIAMENTO: l'uva è ricca di flavonoidi, grazie ai quali possiede un'elevata azione antiossidante che la rendono uno dei migliori frutti in grado di contrastare l'invecchiamento precoce e gli inestetismi della pelle. I suoi effetti antiage sono noti fin dall'antichità, tanto che gli antichi Romani nella stagione autunnale dedicavano a una terapia a base di uva, l’ampeloterapia, capace di disintossicare il corpo dalle tossine, ma anche di rinforzare, rinfrescare e riattivare le funzioni epatiche e intestinali e combattere l'invecchiamento cellulare. Gli antiossidanti, infatti, contrastano l'ossidazione prevenendo l'invecchiamento precoce stimolando la produzione di collagene. Per un trattamento beauty naturale ed efficace, possiamo preparare delle maschere viso fai da te: per esempio, possiamo schiacciare qualche acino da unire a gel puro d'aloe insieme a qualche cucchiaio di yogurt, ideale per curare l'epidermide arrossata o impura da lasciare in posa per una decina di minuti. Per esfoliare e pulire delicatamente la pelle del viso, l'uva rossa schiacciata va mescolata con un cucchiaino di zucchero e uno di miele, applicata sul viso massaggiando delicatamente con movimenti circolari e poi risciacquata con acqua tiepida.

PER DELIZIARE IL PALATO: dolce e gustosa, l'uva è perfetta per chiudere un pasto in maniera deliziosa senza dover fare ricorso a dolci e dessert. Simbolo dell'autunno, agisce beneficamente su tutti gli organi della digestione: grazie all'apporto di vitamina B2, attiva la funzione epatica e stimola l'appetito. Il miglior modo di sfruttarne i benefici effetti è quello di mangiarla al mattino come prima colazione o al pomeriggio come merenda. Insieme ai fichi e ai cachi, infatti, un bel grappolo è perfetto per una pausa nutriente e fresca, ma anche ottima base per un pasto veloce in cui i preziosi chicchi possono essere abbinati a formaggio, miele e frutta secca.