L'inerzia burocratica - "Se un'opera d'arte è danneggiata, la sovrintendenza dei beni culturali deve per legge portare a termine una prima fase d'intervento, ossia quella emergenziale che mette subito in salvo il bene. Il secondo passo consiste nel restauro. In questa chiesa non è nemmeno iniziata la prima fase di emergenza, eppure il progetto per farlo c'è ed è stato approvato. È impensabile che in tutti questi anni non siano mai riusciti a mettere in salvo un affresco del '500 di Scuola Umbra che è ancora tra le macerie del terremoto. Il problema alla base, però, non è solo la mancanza di finanziamenti ma anche la quotidiana negligenza delle autorità e l'inerzia burocratica", ha aggiunto Nanni.





"L'affresco rischia di andare perduto per sempre" - "La popolazione è indignata perché sono stati spesi moltissimi fondi per recuperare case, chiese e persino stalle ma non per salvare un'opera culturale come questa. L'affresco rischia di andare perduto per sempre", ha concluso il presidente.