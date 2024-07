Napoli, il megayacht di Zuckerberg fa tappa a Mappatella Beach

Scene di (stra)ordinaria amministrazione a Mappattella Beach, angolo di spiaggia nel cuore del lungomare di Napoli, dove nella giornata di lunedì è stato avvistato il Launchpad, il megayacht da 300 milioni di dollari e lungo 118 metri di Mark Zuckerberg. Il fondatore di Meta sta trascorrendo le vacanze in compagnia dei familiari in Campania. Il panfilo, infatti, era stato avvistato diversi giorni fa anche a Castellammare di Stabia ed è proprio da lì che è partito per raggiungere il capoluogo campano. Una volta arrivato, ha salutato la città con tre colpi di sirena.