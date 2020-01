Whirlpool, sindacati: da giovedì scioperi in tutti gli stabilimenti

A partire da giovedì sono previsti scioperi e assemblee in tutti gli stabilimenti del gruppo Whirlpool. Lo ha annunciato il segretario generale della Fim Cisl, Marco Bentivogli, al termine del tavolo al ministero dello Sviluppo economico sul caso della multinazionale. All'incontro è seguita una riunione tra i sindacati per decidere come procedere. "La battaglia non può che continuare", ha aggiunto.