West Nile, Iss: in Italia da inizio maggio 52 casi e 3 decessi

Sono 52 i casi di West Nile Virus e 3 i decessi segnalati in Italia dall'inizio della sorveglianza in maggio. E' quanto risulta dal nuovo bollettino della sorveglianza del virus dell'Iss. Il primo caso umano autoctono di infezione da Wnv della stagione è stato segnalato in Emilia-Romagna il 26 giugno nella provincia di Modena. La sorveglianza veterinaria attuata su cavalli, zanzare, uccelli stanziali e selvatici, ha confermato la circolazione del virus in Abruzzo, Puglia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna Marche e Lombardia.