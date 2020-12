Wanda Nara querela la Littizzetto: "La violenza e la volgarità non hanno sesso"

Instagram

Wanda Nara ha deciso di querelare Luciana Litizzetto per le parole usate nei suoi confronti durante una puntata di Che tempo che fa. Riferendosi a una fotografia che ritrae la moglie di Icardi in posa nuda su un cavallo, la comica aveva commentato: "Quando si dice cavalcare a pelo, tra i due quello più vestito è il cavallo. Mi chiedo come è stata issata su: l'hanno messa su a peso, e poi lei si sta tenendo con la sola forza delle unghie e credo della Jolanda prensile. Spiegami dove è finito il pomello della sella, secondo me si arpiona in questo modo". Le parole non sono state, però, gradite dalla manager.