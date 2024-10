Voto di scambio, tre arresti a Poggiomarino (Napoli): anche il sindaco e il vicesindaco

Su Falanga pesavano da dicembre le accuse fatte dal pentito boss di camorra Rosario Giugliano. Sindaco e vicesindaco sono stati sottoposti ai domiciliari. Il reato ipotizzato è scambio elettorale politico-mafioso. Secondo quanto ricostruito dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, il clan camorristico Giugliano, attivo sul territorio di Poggiomarino, attraverso un suo esponente di spicco e in accordo con gli indagati, avrebbe promesso l'erogazione di denaro proveniente dall'affidamento di appalti pubblici per condizionare le preferenze di voto e far eleggere Falanga sindaco di Poggiomarino alle elezioni del 20 e 21 settembre 2020.