Voragine a Napoli, testimoni: “Siamo dovuti uscire alle tre di notte, nessun aiuto”

A notte fonda costretti a uscire in fretta e furia dalle loro case minacciate da un’enorme voragine che si è aperta in strada. A "Mattino Cinque" parlano i residenti di via Masoni, a Napoli, evacuati per motivi di sicurezza nella notte tra martedì e mercoledì.

“Mi hanno bussato dicendo che c’era puzza di gas, un vicino mi ha detto che ce ne dovevamo andare, ma nel frattempo si era rotto tutto il marciapiede e non potevamo uscire. Poi sono arrivati i pompieri”, racconta un’anziana che abita nei palazzi che si affacciano sull’enorme buco lungo 15 metri e largo tutta la via. “Stiamo in mezzo alla strada, dalle 2.30 di notte senza mangiare e bere”, aggiunge un’altra signora a diverse ore di distanza dal fatto.

“Qua non c’è nessuno, ci sono persone cardiopatiche, con l’ossigeno in macchina, non c’è un’ambulanza”, le fa eco un’altra residente del quartiere. Il buco si è creato, dopo forti piogge, in una zona dove erano in corso lavori alla fognatura: “Un disastro annunciato”, ripetono in molti per strada.