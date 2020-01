Volete "rimanere sposati"? A Vimercate nasce il corso 

Il matrimonio è una cosa seria. E spesso anche complicata. Si affrontano momenti difficili, a volte vere e proprie crisi. Che vanno superate. Impegnandosi, quando serve. A volte ci si riesce, altre ci si "arrende". E separazione e divorzi stanno aumentando di anno in anno. Un "fenomeno" che la Chiesa ha deciso di provare a contrastare. Dopo i corsi per i fidanzati, adesso arrivano quelli per... rimanere sposati.

La novità arriva da Vimercate, in Brianza, dove da domenica 19 gennaio si potranno seguire le lezioni che - da non sottovalutare - saranno aperte a tutti. Il nome scelto per il corso avrò un nome che più chiaro non si potrebbe: "Artigiani dell’amore". Perché, alla fine, un artigiano deve lavorare, impegnarsi, ogni singolo giorno. In cattedra, al Centro Giovanile, saliranno due coniugi in qualità di testimoni e don Massimiliano Sabbadini, responsabile del Servizio alla Famiglia della Diocesi di Milano. Un pomeriggio intero, per discutere, capire e capirsi. L'obiettivo è chiaro: aiutare le coppie nei primi anni di matrimonio che, statistiche alla mano, sono sempre i più difficili. Il 12% dei matrimoni, infatti, non arriva a festeggiare 5 anni...