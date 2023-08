Vittorio Veneto (Treviso), giovane scompare nel "Lago Morto": ricerche

Nuovo incidente nei laghi, stavolta a Vittorio Veneto (Treviso).

I vigili del fuoco, con sommozzatori e con l'ausilio di un elicottero, stanno effettuando ricerche sul "lago Morto", uno specchio d'acqua a nord di Vittorio Veneto, nel quale si sarebbe immerso un giovane che non è più tornato in superficie. Secondo quanto si è appreso si tratterebbe di un ragazzo che era in compagnia di alcuni conoscenti. Sul posto sono impegnati anche i carabinieri.