Viterbo, schiacciato dal trattore che stava guidando: morto 82enne

A Grotte Santo Stefano, frazione di Viterbo, un 82enne è morto dopo essere stato schiacciato dal trattore con rimorchio che stava guidando.

L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30 in via valle Bona. Sembra che per cause in fase di accertamento, l'82enne abbia perso il controllo del mezzo che, finendo nella cunetta laterale, si è ribaltato uccidendolo. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dell'uomo da sotto il mezzo ma il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. Presenti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale.