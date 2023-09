Viterbo, netturbino stupratore: si indaga su altri casi

Qui, riporta il Corriere della Sera, sarebbero state individuate alcune donne con ragionevole certezza di essere finite nella rete del maniaco. Oltre ad avere sei diversi profili social, sui quali forniva di se stesso informazioni spesso edulcorate (a partire dall’età), quando non palesemente false, Manuali negli ultimi anni ha anche cambiato spesso domicilio. Un paio di indirizzi a Roma, quello di residenza a Riano, un altro in provincia di Viterbo.

Le accuse a suo carico nascono dall’accesso al pronto soccorso fatto otto mesi fa da una 49enne di Capranica. Ai medici dell’ospedale San Pietro riferiva di un senso di stordimento, che con una intuizione degli agenti specializzati nei casi da codice rosso è stata la base per incastrare Manuali. La donna ha raccontato di aver passato con lui la sera precedente, i segni del rapporto sessuale su di lei erano ancora evidenti, così come le analisi del sangue hanno rivelato la presenza di Lorazepam, il sedativo ritrovato poi in casa del 59enne. in più ad incastrare Manuali l’esame del Dna.

Più difficile è stato invece risalire alle altre due presunte vittime, dato che i rapporti con loro risalivano a mesi prima e quindi gli esami genetici e biologici non potevano aiutare. A incastrare Manuali, però, ci sono i video dei rapporti consumati con loro e inviati a due amici. Nelle immagini le due donne appaiono profondamente assopite e non presenti a se stesse. Questo stesso percorso a ritroso viene ora seguito per isolare gli altri casi, nellavdeduzione, se non convinzione, che già da tempo Manuali agiva in quel modo.