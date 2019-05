Viterbo, le immagini dello stupro mandate anche al padre di un arrestato

Come ricostruito dal Gip, la vittima era in uno stato di semi incoscienza per il pugno ricevuto in faccia da uno degli stupratori e per l'effetto di alcol e ansiolitici. Dopo lo svenimento, i fermati l'avrebbero spogliata e avrebbero iniziato la violenza mentre - spiega l'ordinanza di arresto - "si trovava in un evidente stato confusionale, ai limiti dell'incoscienza". Il video di sette minuti la mostra inerme e sdraiata sul pavimento, violentata a turno dai suoi aggressori anche con oggetti.



Gli stupratori la minacciavano di ammazzarla mentre bestemmiavano perché le immagini riprese erano poco nitide. A un certo punto Licci controllava il cellulare e diceva: "Oh non si vede gnente", così si spostavaa per cambiare l'angolazione e ricominciare il filmino con cui si sarebbe poi vantato online.



Il video infatti, è stato condiviso su una chat WhatsApp dell'organizzazione neofascista Blocco studentesco. Viste le immagini raccapriccianti il padre di Licci lo invitava a disfarsi il prima possibile del telefono, mentre un altro componente del gruppo suggeriva di fare "l'hard reset del telefono".



In effetti, Chiricozzi segue i consigli e cancella l'intera app e resetta anche l'hard disck delle telecamere del pub. Licci, invece, non fa in tempo o non riesce a rimuovere le immagini compromettenti che, così, entrano negli atti dell'indagine.