Viterbo, anziana in rianimazione dopo rapina in casa da 100mila euro

Una 84enne di Viterbo è stata ricoverata in rianimazione, a seguito di un malore avuto subito dopo essere stata rapinata in casa da tre uomini a volto coperto. Tre i malviventi che si sarebbero introdotti nell'appartamento dell'anziana, situato nel quartiere Mazzetta del capoluogo. Una volta entrati, sotto minaccia, si sono fatti consegnare dalla vittima tutti i soldi e i preziosi che aveva in casa, per un totale di circa 100mila euro. I malviventi, poi descritti dalla vittima a volto coperto e con un forte accento straniero, si sono dati alla fuga a bordo di un Suv nero. La donna, dopo aver chiamato il figlio e la polizia, si è sentita male ed è stata portata d'urgenza in ospedale.