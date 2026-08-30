Era arrivato sul litorale viterbese per trascorrere qualche ora di relax in compagnia di amici, ma di lui si erano perse le tracce, mentre si trovava in acqua per fare il bagno. Il corpo di Silvano Loia, manager di 52 anni e compagno dell'attrice Francesca Neri, è stato trovato morto sul litorale di Montalto Marina, a pochi metri dalla riva. La tragedia si è consumata nella giornata di sabato 29 agosto, sulla spiaggia di Sant'Agostino, nel territorio di Tarquinia.
L'allarme era stato lanciato immediatamente da chi stava facendo il bagno insieme a lui. Le ricerche sono partite subito lungo il tratto di costa anche grazie all'aiuto di un elicottero. Il corpo è stato individuato in mare, a circa cinque metri di profondità. Restano da chiarire le circostanze della morte. Non si esclude un malore.