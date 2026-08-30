Era arrivato sul litorale viterbese per trascorrere qualche ora di relax in compagnia di amici, ma di lui si erano perse le tracce, mentre si trovava in acqua per fare il bagno. Il corpo di Silvano Loia, manager di 52 anni e compagno dell'attrice Francesca Neri, è stato trovato morto sul litorale di Montalto Marina, a pochi metri dalla riva. La tragedia si è consumata nella giornata di sabato 29 agosto, sulla spiaggia di Sant'Agostino, nel territorio di Tarquinia.