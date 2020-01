Virus misterioso, esperto Iss: "Bisogna lavarsi spesso le mani"

"Dobbiamo evitare che il nuovo virus cinese arrivi da noi". A dirlo è Giovanni Rezza, responsabile delle malattie infettive dell'Istituto superiore di Sanità, secondo il quale, per difendersi, bisogna adottare alcune pratiche sanitarie. Ad esempio, "sono da evitare locali sovraffollati e bisogna lavarsi spesso le mani. E considerare l'uso di mascherine. Ovviamente mi riferisco a chi va in quelle zone, perché da noi al momento non c'è alcun problema".