Virus, Conte: "Coinvolgerò nella task force un maggior numero di donne"

Giuseppe Conte coinvolgerà più donne nella task force guidata da Vittorio Colao per la lotta al coronavirus. Lo ha spiegato in una nota in cui scrive di aver "molto apprezzato le senatrici che hanno rivendicato un maggior protagonismo femminile nelle commissioni tecniche nate per supportare il governo nella difficile gestione della crisi". Ha quindi spiegato che chiamerà subito Colao per comunicargli la sua intenzione.