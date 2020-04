Virus, bozza risoluzione maggioranza: monitorare dati per aprire scuole

La maggioranza chiede al governo di "monitorare costantemente" il trend della malattia con le riaperture della Fase 2 per valutare il ritorno a scuola. In una bozza della risoluzione dei partiti al Senato si legge la richiesta presentata all'esecutivo, motivata dalla necessità di "mantenere in equilibrio le esigenze di tutela della salute, di assistenza alle persone e di riapertura delle scuole con quelle di riavvio di attività e mobilità".