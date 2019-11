Violenza sulle donne, Mattarella: "E' emergenza pubblica"

"La violenza sulle donne non smette di essere emergenza pubblica e per questo la coscienza della gravità del fenomeno deve continuare a crescere". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. "Molto resta ancora da fare e ogni donna - è l'auspicio di Mattarella - deve sentire le istituzioni vicine".