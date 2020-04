Violenza sulle donne, ad aprile picco di telefonate al 1522

I dati del numero antiviolenza e antistalking e dell'app 1522 rilevano, per i mesi di marzo e aprile, una forte crescita delle telefonate e dei contatti per segnalare episodi di violenza domestica e per chiedere aiuto. Ad aprile le chiamate sono state 1.039 contro le 397 dello stesso periodo del 2019. Nel mese di marzo i contatti sono stati 716, mentre erano stati 670 nel marzo 2019.