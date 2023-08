Violenza sessuale su 14enne al ritiro spirituale, l'educatore 52enne: "Sono malato"

Il ritiro spirituale e il rapporto sessuale forzato

L'uomo in aprile era andato a Rimini con un gruppo di Gioventù studentesca. Lui stesso è membro dei Memores Domini, un'associazione laicale cattolica i cui membri vivono i precetti di povertà, castità e obbedienza sotto l'egida del movimento. E fino a giugno era anche insegnante di religione. Insomma, una persona di "fiducia" per i genitori i quali affidavano i propri ragazzi per i ritiri spirituali. Ed è stato a Pasqua, al ritorno dal ritiro spirituale a Viserbella, frazione della città romagnola, che i genitori della 14enne si sono accorti che qualcosa non andava. La ragazzina appariva turbata tanto da spingere la sorella maggiore ad indagare: dal cellulare è emersa la verità sotto forma di chat inequivocabili. I genitori si sono quindi presentati dai carabinieri per raccontare quello che avevano scoperto. L'episodio di Rimini è punto nevralgico dell'accusa. "Una sera ero turbata per una discussione cheavevo avuto con un ragazzo...", ha raccontato la vittima alla sorella. Ed è stato in quel momento che l'educatore l'aveva invitata nella sua stanza approfittando di quel momento didebolezza e convincendola ad avere un rapporto.