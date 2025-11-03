Violenza sulle donne, siglato un protocollo tra polizia e Fondazione Artemisia

L'accordo prevede anche momenti di formazione, informazione e sensibilizzazione, a livello territoriale, per diffondere la conoscenza e l'approfondimento sulla violenza di genere e sugli strumenti di tutela delle vittime, comprese le misure di prevenzione del Questore e i dispositivi di pronto intervento adottati dalla polizia di Stato. Tale iniziativa è in continuità con la campagna permanente della polizia contro la violenza di genere "…questo NON è AMORE", che vedrà la realizzazione di convegni, workshop e tavole rotonde con il coinvolgimento di esperti qualificati della polizia di Stato e di esponenti del mondo scientifico e accademico specializzati in tema di prevenzione e tutela delle fasce più deboli.