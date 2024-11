Violenza donne, D.I.Re: +14% le vittime accolte nei  nostri centri nel 2024

Nei centri D.I.Re (Donne in Rete contro la violenza) aumenta per il secondo anno consecutivo il numero delle donne accolte, con una crescita del 14% nei primi dieci mesi del 2024 rispetto ai dati del 2023. In tutte le strutture dell'organizzazione ci sono ora 21.842 donne e il loro numero entro il 31 dicembre potrebbe arrivare a 26.210 secondo le previsioni calcolate sugli incrementi recenti. Rispetto al 2023 ci sarebbero quindi 3.125 ospiti in più. In media ogni mese, nel 2024, i centri hanno accolto 2.184 donne contro le 1.924 del 2023.