Cronaca
massima allerta

Viminale: "Rafforzati i controlli su cerimonie, concerti e mercatini"

17 Dic 2025 - 18:18
Attenzione ai principali appuntamenti con grande afflusso di pubblico, come cerimonie, concerti e mercatini, e ai contesti che richiedono particolare tutela e per questo ambito "è stato deciso un rafforzamento dei dispositivi di controllo". È quanto emerso dalla riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto al Viminale dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Resta alta - viene aggiunto - la vigilanza sul rischio di estremismo, di matrice antisionista e islamica, con uno sguardo attento anche alle dinamiche online. Potenziato il monitoraggio del web e del dark web". 

