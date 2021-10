Viminale: rafforzare la prevenzione e la vigilanza degli obiettivi

Ansa

In vista dell'entrata in vigore dell'obbligo del Green pass e del "prossimo impegnativo periodo", le forze di polizia dovranno "intensificare le attività di prevenzione delle possibili cause di turbativa, con il rafforzamento dei dispositivi di vigilanza del territorio e degli obiettivi sensibili". E' quanto afferma il Viminale dopo il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.