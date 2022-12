Piano Natale del Viminale: maggiore vigilanza su luoghi culto e stazioni

Lo indica il Viminale al termine del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal ministro Matteo Piantedosi, a cui hanno partecipato i capi delle forze dell'ordine e dell'intelligence. Più risorse saranno date anche al contrasto dei reati da strada.

Già con una circolare del capo della polizia il 3 dicembre era stata rilevata la necessità di predisporre "accurate pianificazioni dei servizi per garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed in tale direzione, i prefetti sono stati invitati a convocare specifiche riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica".

Attenzione sarà dedicata anche al considerevole aumento del flusso di veicoli lungo le principali arterie del Paese. Mirate attività di vigilanza e controllo, anche tenuto conto di quanto avvenuto lo scorso Capodanno, interesseranno gli spettacoli in piazza, i locali pubblici e di intrattenimento, nonché le aree di abituale ritrovo dei giovani. Una specifica azione di contrasto è prevista per la produzione e la commercializzazione illegale di articoli pirotecnici.

La polizia stradale intensificherà l'azione di prevenzione lungo la rete autostradale e le strade a maggiore scorrimento, con un impiego di 1.200 pattuglie. In funzione, sulla rete stradale, vi saranno 160 autovelox, 350 telelaser, 140 street control e, lungo circa 1500 km di autostrade, saranno 159 le tratte monitorate con portali SICV e Tutor per il controllo della velocità.

Sarà operativo, inoltre, il "Piano Neve" di Viabilità Italia, già approvato nei giorni scorsi, contenente le misure e le procedure che gli organi di polizia stradale e gli enti concessionari e proprietari delle strade ed autostrade attueranno in caso di condizioni meteorologiche avverse.

Verranno infine intensificati i servizi di vigilanza presso le stazioni ferroviarie e a bordo dei treni con l'impiego di 24.638 operatori nel periodo dal 18 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023. In particolare, 897 operatori saranno in servizio nella giornata del 25 dicembre 2022, 868 nella giornata dell'uno gennaio 2023.

Oltre al ministro, erano presenti al Comitato il sottosegretario Nicola Molteni, il capo di Gabinetto Maria Teresa Sempreviva, il capo di Stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, il capo della polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza, Lamberto Giannini e i vertici delle altre forze di polizia e degli organi di informazione e sicurezza.