Viminale: "Nel primo semestre del 2021 minacciati 110 giornalisti" 

Nei primi sei mesi del 2021 sono stati minacciati 110 giornalisti (contro i 99 dello stesso periodo del 2020). Di questi, 55 hanno ricevuto minacce via web. E' quanto emerge dal "Dossier Viminale", il report pubblicato in occasione della riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La Regione dove si sono verificati più atti intimidatori è il Lazio (26), seguito da Sicilia (16), Lombardia (13), Campania (10) e Calabria (7).