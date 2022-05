Vimercate (MB), parroco suonava le campane per festeggiare le vittorie dell'Inter: la vendetta dei tifosi milanisti

Il prelato è conosciuto da tutti in città per la sua

per il calcio. In passato don Mirko Bellora non aveva esitato a festeggiare ogni successo e vittoria della propria squadra del cuore, facendodella chiesa. Questo ha chiaramente indispettito i tifosi rossoneri che hanno aspettato l'occasione giusta per consumare la loro vendetta nel migliore dei modi.è arrivata nel pomeriggio di domenica 22 maggio con il Milan che ha battuto il Sassuolo e conquistato lo, proprio ai danni dell'Inter. Mentre in tutta Italia i tifosi si sono lasciati andare in caroselli, che sono proseguiti per tutta la notte, a Vimercate, in piazza, alcuni tifosi hanno approfittato delle tenebre per "conquistare" il baluardo interista. Lo striscione rossonero, lungo circa, è stato scoperto alle prime luci dell'alba, mentre pende da una fessura della torre campanaria.