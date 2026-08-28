Villa Santa Lucia degli Abruzzi, il paese dei pensionati: sono il 72% dei cittadini

Villa Santa Lucia degli Abruzzi è il borgo più anziano d'Italia: su 76 abitanti, 55 sono in pensione. Il dato è stato reso noto dal ministero dell'Economia in base alla dichiarazione dei redditi dell'anno scorso. "Qui c'è la pace e la tranquillità e quando cerchiamo un po' di movimento scendiamo a Pescara verso l'Aquila", dice un cittadino.
Nel paesino con l'età media di 65 anni, e dove ci sono solo 4 bambini, mancano scuole, negozi e farmacie, mentre l'ospedale più vicino è a Popoli a 40 minuti di distanza. "Noi siamo l'unico bar del paese e vendiamo salumi e formaggi, pane fresco che portiamo anche porta a porta" racconta la proprietaria del bar ricordando il terremoto del 2009. "Le attività economiche erano praticamente azzerate - prosegue un cittadino -, puntare sul turismo è qualcosa oggi di naturale. È ovvio che l'aria buona e pulita non basta, c'è bisogno di costruire qualcosa intorno", conclude.