Vignola (Modena), uccide la madre e il fratello: fermato

A Vignola, in provincia di Modena, un uomo ha ucciso la madre e il fratello.

A scoprire i due cadaveri all'interno di un'abitazione in via Torino sono stati i carabinieri accorsi sul posto dopo che i vicini di casa avevano dato l'allarme, riferendo di aver sentito urla. L'aggressore è stato portato via in ambulanza con i carabinieri al seguito.