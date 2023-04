Vigevano (Pavia), persona muore travolta da un treno

Una persona è morta nella notte a Vigevano, travolta da un treno lungo la linea ferroviaria Milano-Mortara, all'altezza del passaggio a livello di via Santa Marta nella cittadina in provincia di Pavia.

Non è ancora chiaro se si tratti di un uomo o di una donna. L'impatto con il convoglio è stato molto violento e per la vittima non c'è stato nulla da fare. La polizia ferroviaria è intervenuta per far luce sulle cause della tragedia.