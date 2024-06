Vigevano, "via le foto e video della figlia dai social": disposta la rimozione dopo il no dell'ex dell'influencer

La donna ha sempre definito "naturale" la scelta di mostrare la figlia sui social, perché "le immagini sono condivise in maniera sana, senza secondi fini". Il suo ex compagno, padre della bambina, che si è rivolto al tribunale. "Questa sovraesposizione sta danneggiando la crescita di una minore – è la tesi del genitore riportata dal quotidiano La Provincia Pavese –. E in ogni caso non c’è il mio consenso". Per un certo periodo, secondo quanto si apprende, l'uomo avrebbe tollerato la presenza di contenuti riguardanti la figlia sui social per poi prendere coscienza dei rischi che questa esposizione comportava. I contenuti infatti, principalmente su Instagram e Tik Tok, venivano spesso salvati dagli utenti che li mettevano tra i preferiti. Secondo quanto riportato dalla sua legale, l'episodio più preoccupante si è verificato in Calabria, dove l'uomo era in vacanza insieme alla figlioletta. La bimba era stata riconosciuta per strada da una follower di sua madre. Dopo qualche tempo, la stessa scena si era ripetuta con un istruttore del corso sportivo frequentato dalla piccola.