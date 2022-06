Vienna città più vivibile al mondo per la terza volta | Milano 49.ma, ma fa meglio di New York e Pechino

Come ogni anno la Eiu (Economist Intelligence Unit), unità di investigazione del The Economist, ha stilato la classifica delle città più vivibili.

Gli eventi di quest'anno hanno sicuramente influenzato la classifica: Kiev , a causa della guerra non è stata inserita nella graduatoria dai ricercatori della testata inglese. Al primo posto , per la terza volta, c'è Vienna . La capitale austriaca ha strappato il primato alla città neozelandese di Auckland , ora 34.ma. Tra le italiane la migliore è Milano (49.ma), qualche gradino più in su rispetto a New York e Pechino