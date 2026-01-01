Vicenza, va a pescare nella notte di Capodanno: 22enne muore annegato

Un giovane di 22 anni ha perso la vita nella notte di Capodanno nel lago Margherita, a Camisano Vicentino, in provincia di Vicenza. Il ragazzo si trovava sul posto insieme ad alcuni amici, che avevano raggiunto l'area per festeggiare il Capodanno e pescare, accampandosi con delle tende. Si ipotizza che il giovane sia uscito per pescare e sia accidentalmente scivolato cadendo in acqua. A dare l'allarme stamattina la ragazza accortasi dell'assenza del giovane in tenda. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco del nucleo regionale del Veneto, intervenuti insieme alle squadre del comando di Vicenza. La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei Carabinieri.