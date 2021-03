Vicenza, parcheggia Suv sul posto per disabili usando il pass di un defunto

Quel fuoristrada, infatti, ha insospettito gli agenti perché poco adatto a persone con disabilità motorie, e così hanno fatto una verifica telematica. Ne è emerso che il proprietario dell'auto, un quarantatreenne residente in città e in perfetta salute non solo non era l'intestatario del contrassegno ma che ne utilizzava uno rilasciato dal comune a una persona realmente invalida, ma ora morta.

Da qui l'immediata rimozione del veicolo dagli stalli riservati ai disabili e la sanzione al conducente di 87 euro per la sosta vietata, 110 euro per la rimozione e la custodia, oltre alla decurtazione di due punti dalla patente di guida. Il permesso è stato ritirato e inviato agli uffici che lo avevano rilasciato.