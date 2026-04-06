Vicenza, 21enne scivola nel torrente Astico e muore annegato

Un 21enne della provincia di Padova è morto annegato dopo essere caduto accidentalmente nel torrente Astico, ad Arsiero, in provincia di Vicenza. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 6 aprile in contrada Pria, frequentata nelle ultime da molte persone per il pic-nic di Pasquetta. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio mentre si trovava su alcune rocce che si trovano lungo il corso d'acqua, che in quel punto è tumultuoso. Il 21enne sarebbe poi caduto in acqua, venendo risucchiato dalla corrente. Inutili i soccorsi portati dai vigili del fuoco, intervenuti con i sommozzatori e il Suem 118.