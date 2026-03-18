Vicenza, lanciano palloncini di ghiaccio dal cavalcavia e colpiscono un'auto

Due minori sono stati denunciati per aver danneggiato il parabrezza dell'auto di un 26enne, lanciando palloncini pieni di cubetti di ghiaccio da un cavalcavia ferroviario sui mezzi in transito lungo la bretella tra la statale 47 Valsugana e l'area commerciale di San Zeno di Cassola, nel comune di Cassola (Vicenza). I fatti sono avvenuti la sera del 6 febbraio: i carabinieri di Bassano del Grappa hanno individuato i due minori, entrambi della zona, poco dopo che un automobilista aveva segnalato loro di essere stato colpito. Il più grande dei due è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia per il reato di getto pericoloso di cose in concorso, mentre la posizione dell'altro, che ha meno di 14 anni e pertanto non è imputabile, è stata segnalata per le valutazioni di competenza.