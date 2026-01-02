Vicenza, donna investita a Capodanno: 30enne denunciato per omicidio stradale

È stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza il trentenne che ha investito e ucciso una 73enne nella notte di Capodanno a Cassola, nel Vicentino. I carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa hanno sottoposto il conducente ad accertamento alcolemico ed è risultato positivo con un tasso pari a 1,32 g/l. L'uomo, residente a Mussolente (Vicenza), poco dopo la mezzanotte ha investito la donna che si trovava a ridosso dell'uscita del cancelletto pedonale della propria abitazione per assistere ai fuochi d'artificio. La donna è stata trasportata all'ospedale di Bassano del Grappa, dove è deceduta. Al conducente è stata ritirata la patente e il veicolo è stato sottoposto a sequestro penale.