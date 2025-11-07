Vibo Valentia, picchia il padre 97enne che non gli dà soldi: denunciato

Un uomo di Vibo Valentia è stato denunciato dalla polizia per tentata estorsione e lesioni personali dopo aver aggredito il padre di 97 anni che si era rifiutato di dargli del denaro. L'episodio risale al 3 novembre, quando l'anziano, di fronte ai no alle richieste economiche del figlio, è stato afferrato e scaraventato a terra, subendo anche minacce di morte. Dopo che l'aggressore si è allontanato dall'abitazione, l'anziano è riuscito a chiamare il numero di emergenza 112. Il novantasettenne è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e accompagnato in ospedale, dove i medici gli hanno diagnosticato contusioni multiple con una prognosi di 21 giorni. Al termine delle indagini, l'aggressore è stato denunciato all'autorità giudiziaria.