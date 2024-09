Viareggio, 47enne muore travolto da auto: ipotesi investimento volontario

Un uomo di 47 anni, di origini algerine, travolto da un'auto in via Coppino a Viareggio, è morto all'ospedale Versilia dove era stato ricoverato nella tarda serata di domenica in condizioni molto gravi. La polizia, che indaga sul caso, non esclude l'ipotesi che l'investimento sia stato volontario. La persona alla guida dell'auto che ha colpito la vittima si è poi allontanata senza prestare soccorso. A dare l'allarme è stata una coppia che passando sul luogo del sinistro pochi minuti dopo mezzanotte ha trovato il 47enne a terra privo di conoscenza. Il personale del 118 è intervenuto e, dopo averlo rianimato, ha trasferito l'uomo in ospedale in codice rosso.