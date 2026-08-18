A "Morning News"

Giovani fuori controllo, la proprietaria di uno stabilimento a Viareggio: "25 ombrelloni spiantati e bottiglie rotte"

A "Morning News" Simonetta Romani: "Siamo stati colti di sorpresa"

18 Ago 2026 - 12:00
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Nella notte di ferragosto circa dieci stabilimenti balneari a Viareggio sono stati presi di mira da una banda di giovani, quasi tutti minorenni. A parlarne a "Morning News" sono tre, tra i dieci proprietari, ad aver ricevuto maggiori danni: "Siamo stati colti di sorpresa" - dice Simonetta Romani del Bagno Guido - "Circa 25 ombrelloni spiantati, lettini e bottiglie ovunque. Alcune erano rotte, segno di una guerriglia tra di loro".

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"Abbiamo ingaggiato un familiare per fare da deterrente, nonostante avessimo un sistema di allarme, ma è stato aggredito e gli hanno lanciato addosso delle bottiglie. Ovviamente non potendo difendersi è scappato" ha proseguito Simonetta Romani. A intervenire in diretta a "Morning News" è anche la proprietaria di Bagno Roma che la mattina del 15 agosto ha iniziato la giornata sistemando gli arenili prima dell'arrivo dei clienti: "Tavolini rotti, alcune sdraio e sedie sono sparite, anche un sup è stato rubato. Ancora non siamo riusciti a fare la conta dei danni".

"Siamo a una svolta in peggio della società, purtroppo sono tutti ragazzetti minorenni organizzati con cestelli del ghiaccio e super alcolici. Qualcuno l'ho ritrovato svenuto il giorno dopo sulla spiaggia. Attendono la chiusura degli stabilimenti per entrare con le buste del supermercato piene e ubriacarsi. È diventata una routine purtroppo nelle ultime tre estati" ha concluso un altro testimone. 

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