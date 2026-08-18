Giovani fuori controllo, la proprietaria di uno stabilimento a Viareggio: "25 ombrelloni spiantati e bottiglie rotte"

"Abbiamo ingaggiato un familiare per fare da deterrente, nonostante avessimo un sistema di allarme, ma è stato aggredito e gli hanno lanciato addosso delle bottiglie. Ovviamente non potendo difendersi è scappato" ha proseguito Simonetta Romani. A intervenire in diretta a "Morning News" è anche la proprietaria di Bagno Roma che la mattina del 15 agosto ha iniziato la giornata sistemando gli arenili prima dell'arrivo dei clienti: "Tavolini rotti, alcune sdraio e sedie sono sparite, anche un sup è stato rubato. Ancora non siamo riusciti a fare la conta dei danni".