La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia Dal Pino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Noureddine Mezgui, detto Said, marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. Dal Pino ha ascoltato la sentenza in aula accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare.