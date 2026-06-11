per omicidio volontario

Travolse e uccise il ladro con il Suv a Viareggio, condannata a 18 anni

L'8 settembre 2024 Cinzia Dal Pino inseguì e investì più volte il 52enne che le aveva rubato la borsa. Sconterà la pena ai domiciliari

11 Giu 2026 - 12:13
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© Da video

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La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia Dal Pino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Noureddine Mezgui, detto Said, marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. Dal Pino ha ascoltato la sentenza in aula accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare.

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I fatti

 La procura aveva chiesto l'ergastolo per Cinzia Dal Pino, la balneare di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa. L'imputata lo travolse più volte con la sua auto causandone la morte e si riprese la borsa. I legali di Dal Pino hanno sostenuto nel processo l'eccesso colposo di legittima difesa.

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Il video dell'investimento

 Immagini mostrarono la sequenza dell'investimento mentre la vittima, Noureddine Mezgui, detto Said, marocchino di 52 anni, camminava sul marciapiede con la refurtiva. Durante il processo il medico legale aveva indicato come causa della morte il primo impatto.

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