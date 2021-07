Viaggi, Speranza: certificati vaccinali Gb validi per Green pass in Italia

"I certificati vaccinali e di guarigione dalla Gran Bretagna potranno essere utilizzati ai fini del Green pass sul territorio italiano". Lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Il provvedimento inoltre conferma la quarantena di 10 giorni per i Paesi extraeuropei fatta eccezione per quelli della lista raccomandata dall'Ue, tra cui la Gran Bretagna, per i quali la quarantena è ridotta a 5 giorni.