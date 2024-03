Via Crucis al Colosseo senza Papa Francesco "per preservare la sua salute"

Fotogallery - Milano, Gabriele Marchesi non sarà estradato in Ungheria

E' la seconda volta che Papa Francesco salta la Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo. Anche l'anno scorso, infatti, il Santo Padre non partecipò al rito a causa del "freddo intenso" di quei giorni a Roma: i medici, infatti, gli avevano suggerito un po' di prudenza dopo la bronchite acuta che lo aveva costretto a un ricovero al Gemelli.

La croce portata da migranti, disabili e giovani

Sono sia religiosi che laici a portare la croce nel corso della tradizionale Via Crucis al Colosseo. Per i consacrati, la croce viene portata da una stazione all'altra, da alcune suore di clausura e un eremita, da alcuni sacerdoti che amministrano il sacramento della Confessione in alcune Basiliche romane, da alcuni Parroci della Diocesi di Roma e da delle consacrate. Una presenza, quella di quanti si alterneranno portando la croce, composta poi da alcuni residenti in una Casa Famiglia, da persone accolte in una Comunità di recupero e di assistenza sociale, da delle persone con disabilità e da alcune donne impegnate nella pastorale sanitaria. Tra le altre presenze, quelle di un gruppo di migranti, di alcuni giovani e di operatori della Caritas di Roma. Saranno, invece, i giovani universitari che accompagneranno con le fiaccole accese gli spostamenti della croce all'interno dell'Anfiteatro Flavio.