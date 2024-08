Una tartaruga liuto è morta in Versilia impigliata in un contrappeso subacqueo

L'animale è stato recuperato il 7 agosto dal personale della Guardia di Finanza di Marina di Carrara. I finanzieri si sono dovuti immergere in acqua per liberare l’animale e trainarlo sino al porto di Viareggio, dove una gru lo ha sollevato e adagiato sul furgone degli operatori del Wwf Viareggio. Il corpo senza vita della maestosa tartaruga è stato trasferito all’istituto Zooprofilattico Sperimentale di Pisa, che insieme all’Arpat di Livorno e all’università di Siena, lo analizzerà per accertare la causa della morte.