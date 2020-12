Versilia, bimbo di 4 anni senza il regalo di Natale della scuola: "Non si è comportato bene" | Aperto un procedimento disciplinare verso le maestre

Il 23 dicembre, in una scuola dell'infanzia in Versilia , un bambino di 4 anni sarebbe stato l’unico a non ricevere il regalo da parte delle maestre perché, avrebbero detto le stesse insegnanti, "non si era comportato bene". A denunciare l'accaduto è stata proprio la mamma del piccolo, che ha poi affidato il suo sfogo ai social. Come riportato dal Tirreno sarebbe stato anche aperto un procedimento disciplinare verso le insegnanti.

Secondo quanto raccontato dalla mamma del bimbo, il 23 dicembre, ultimo giorno di scuola prima delle vacanze, lei è andata a prendere suo figlio e la maestra le è andata incontro per dirle che per lui "Babbo Natale non era passato". Una sorta di punizione perché "troppo agitato".

"Meritava una lezione secondo loro, così non gli hanno consegnato il regalo di Natale - ha spiegato la donna, come riporta anche La Repubblica Firenze - Vi sembra giusto? - si chiede la donna - Lui ci è rimasto malissimo. Vi potete immaginare la scena dei compagni che scartano i pacchetti e uno solo che rimane senza? Mi ha detto che in classe ha pianto, quando sono andato a prenderlo era mogio mogio. Non si fa così". E la madre aggiunge: "Non ci penso proprio a rimandarlo lì anche se ho parlato con la dirigente scolastica che era all'oscuro di tutto e molto dispiaciuta. Ha detto che si sarebbe informata. Ma è troppo tardi, per il mio bambino è stato uno shock e voglio allontanarlo da maestre che hanno fatto una scelta di questo tipo".

Al bimbo sarebbe anche stato detto, forse per rassicurarlo, che "se si fosse comportato bene a gennaio alla ripresa della scuola il regalo glielo avrebbero dato".