Verona, a 37 e 38 anni diventano nonni

La storia dei genitori si ripete quasi identica per la primogenita Asia, che giovanissima incontra il ventenne Daniel - non in una discoteca ma in un ristorante - e con lui ha un figlio. Dopo lo sconcerto iniziale, subito archiviato, i nonni hanno dato il loro contributo: "Ho fatto in modo che i ragazzi avessero un appartamento pronto per quando il piccolo sarebbe nato e ho invitato entrambi a mettere via un po’ di denaro, indispensabile nei primi anni del bambino", dice Alfonso dei due neo genitori. Del resto anche i due ragazzi - entrambi lavoratori, lei in una pasticceria e lui in un’azienda di tinteggiatura - hanno fatto fin da subito il loro meglio per accogliere questa nuova vita.