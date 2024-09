Verona, assolto piastrellista accusato di non aver diviso con gli amici il premio da 2 milioni del Gratta e Vinci: "Potrà tenersi tutti i soldi"

E proprio in occasione della prima fortunata vincita da 800mila euro, lo stesso Ricardo regalò a un amico 20mila euro. Episodio che è stato ricordato lunedì in aula dagli avvocati della difesa, cercando di dimostrare come Ricardo non avverrebbe mai truffato nessuno e come i racconti di alcuni testimoni chiave nella vicenda potevano in parte essere smentiti con i tabulati telefonici. Argomentazioni che evidentemente hanno convinto il giudice: la sentenza di lunedì 16 settembre della giudice Miceli permette così a Ricardo di godersi la vincita e tenersi i 2 milioni tutti per sé.